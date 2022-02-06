Німеччина підтвердила, що не постачатиме зброю Україні

Німеччина на тлі повідомлень про зростання кількості російських військ біля кордонів України знову відмовилася постачати зброю українським військовим.

Про це заявила міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт в інтерв’ю виданням групи Funke, повідомляє Радіо Свобода.

"Позиція федерального уряду була чіткою навіть у попередні законодавчі періоди і полягає у тому, що ми не постачаємо зброю у кризові райони, щоб запобігти подальшій ескалації", – сказала Ламбрехт.

За її словами, є можливість вирішити конфлікт довкола України мирним шляхом, оскільки поновилися переговори в «нормандському» форматі та у рамках Ради Росія-НАТО.

"Зараз наше завдання – знизити ескалацію", – додала Ламбрехт.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 7-8 лютого перебуватиме з візитом в Україні. Очільниця зовнішньополітичного відомства матиме зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та українським колегою Дмитром Кулебою.

Взаємодія України та Німеччини на тлі стягнення Росією військ до України має певні складнощі, зокрема через те, що ФРН заборонила передачу Україні озброєння. Натомість країна пообіцяла надіслати шоломи для військових та мобільний шпиталь.

Водночас 5 лютого восьма партія військової допомоги Сполучених Штатів Америки прибула в Україну. З 22 січня американська сторона направила в Україну вже понад 650 тонн оборонного озброєння.