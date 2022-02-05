ЗМІ дізналися назву партії, яку створює Притула

Колишній кандидат у народні депутати від партії "Голос", волонтер, шоумен та телеведучий Сергій Притула створює партію "24 серпня". У суботу, 5 лютого, відбулася зустріч ініціативних груп зі збору підписів за створення цієї політичної сили.

Про це з посиланням на співрозмовників в оточенні шоумена повідомила "Українська правда".

"На зборах активістів обговорюються організаційні моменти створення та діяльності партії", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що повна назва нової політсили – "Політична партія "24 серпня".

На початку січня Притула заявив про намір у 2022 році зареєструвати очолювану ним нову політичну партію. За його словами, назва політсили не буде іменною на кшталт "Розумна політика" або "При Притулі". Політик зазначив, що наразі відбувається розбудова його партійної структури.

Нагадаємо, у червні минулого року Притула, який восени 2020 року балотувався на мера Києва від партії "Голос", оголосив про рішення вийти неї через незгоду з політикою керівництва . Він підкреслив, що планує залишитися в політиці. У вересні він оголосив про намір створити власну політичну партію.

В інтерв'ю LB.ua Притула також розповів, що займається формуванням нової політсили для участі в наступних виборах Верховної Ради.

Спільне інтвер'ю Сергія Притули та волонтера Сергія Дейнеги читайте на LB.ua за посиланням та дивіться на YouTube-каналі LBTV.