Канада відправила до України партію військового обладнання

Літак доставить до України бронежилети, засоби стеження та інше обладнання.

Уряд Канади на тлі загрози російського вторгнення відправив до України партію військової допомоги

Про це повідомило міністерство оборони Канади.

Літак C-177 Globemaster доставить до України бронежилети, лазерні далекоміри, металошукачі та засоби стеження. Допомогу супроводжують канадські військовослужбовці, які залишаться в України і будуть навчати українських військових користуватися цим обладнанням.

"Сьогоднішня допомога посилює підтримку України Канадою і допоможе Україні зберегти суверенітет і безпеку", – заявила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.

Точні місця та дати прибуття додаткових членів канадської армії, які були залучені в рамках розширення Канадою операції UNIFIER, не будуть розголошуватися з міркувань безпеки.

3 лютого стало відомо, що країни Бухарестської дев’ятки НАТО допоможуть посилити оборонні спроможності, кіберзахист та економічну стабільність України.

4 лютого більшість у парламенті Нідерландів погодилася надати підтримку Україні на тлі загрози російського вторгнення.

5 лютого перша група американських військових, відправлених США для посилення східного флангу НАТО, прибула до Польщі.