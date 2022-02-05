Канада відправила до України партію військового обладнання

Уряд Канади на тлі загрози російського вторгнення відправив до України партію військової допомоги
Про це повідомило міністерство оборони Канади.
Літак C-177 Globemaster доставить до України бронежилети, лазерні далекоміри, металошукачі та засоби стеження. Допомогу супроводжують канадські військовослужбовці, які залишаться в України і будуть навчати українських військових користуватися цим обладнанням.
"Сьогоднішня допомога посилює підтримку України Канадою і допоможе Україні зберегти суверенітет і безпеку", – заявила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.
Точні місця та дати прибуття додаткових членів канадської армії, які були залучені в рамках розширення Канадою операції UNIFIER, не будуть розголошуватися з міркувань безпеки.
3 лютого стало відомо, що країни Бухарестської дев’ятки НАТО допоможуть посилити оборонні спроможності, кіберзахист та економічну стабільність України.
4 лютого більшість у парламенті Нідерландів погодилася надати підтримку Україні на тлі загрози російського вторгнення.
5 лютого перша група американських військових, відправлених США для посилення східного флангу НАТО, прибула до Польщі.