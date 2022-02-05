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До Польщі прибула перша група американських військових, які посилять східні кордони НАТО

Приземлився літак з солдатами 82-ї повітряно-десантної дивізії.

До Польщі прибула перша група американських військових, які посилять східні кордони НАТО
Американські військові у Польщі
Фото: PAP

Перша група американських військових, відправлених США для посилення східного флангу НАТО на тлі нарощування російських військ біля кордонів України, прибула до Польщі. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

У суботу, 5 лютого, на аеродром Ясьонка поблизу Жешува приземлився невеликий літак з американськими солдатами 82-ї повітряно-десантної дивізії, які дислокуватимуться у Польщі. Це перша партія з 1700 військових США, які повинні прибути до Європи для зміцнення східного флангу НАТО.

Речник 18-ї механізованої дивізії майор Пшемислав Ліпчинський повідомив, що в Ясьонці очікують на два літаки з американськими солдатами. Другий, значно більший транспорт, мав прибути в обід, однак, за словами Ліпчинського, цей рейс відкладений американською стороною. На прибуття більшої кількості американських військових у Польщі очікують в неділю, 6 лютого.

Раніше Пентагон оголосив про тимчасове збільшення кількості американських військ у Європі з метою посилення східного флангу НАТО через концентрацію російських військ на українському кордоні. 2 тисячі солдатів відправлять до Польщі та Німеччини, 1700 з них поїдуть до Польщі. Близько 1000 буде переведено з Німеччини до Румунії.

3 лютого стало відомо, що країни Бухарестської дев’ятки НАТО допоможуть посилити оборонні спроможності, кіберзахист та економічну стабільність України.

4 лютого більшість у парламенті Нідерландів погодилася надати підтримку Україні на тлі загрози російського вторгнення.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у Twitter розмістив відеоролик на підтримку України на тлі зосередження Росією військ біля кордонів України.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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