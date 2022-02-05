До Польщі прибула перша група американських військових, які посилять східні кордони НАТО

Перша група американських військових, відправлених США для посилення східного флангу НАТО на тлі нарощування російських військ біля кордонів України, прибула до Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

У суботу, 5 лютого, на аеродром Ясьонка поблизу Жешува приземлився невеликий літак з американськими солдатами 82-ї повітряно-десантної дивізії, які дислокуватимуться у Польщі. Це перша партія з 1700 військових США, які повинні прибути до Європи для зміцнення східного флангу НАТО.

Речник 18-ї механізованої дивізії майор Пшемислав Ліпчинський повідомив, що в Ясьонці очікують на два літаки з американськими солдатами. Другий, значно більший транспорт, мав прибути в обід, однак, за словами Ліпчинського, цей рейс відкладений американською стороною. На прибуття більшої кількості американських військових у Польщі очікують в неділю, 6 лютого.

Раніше Пентагон оголосив про тимчасове збільшення кількості американських військ у Європі з метою посилення східного флангу НАТО через концентрацію російських військ на українському кордоні. 2 тисячі солдатів відправлять до Польщі та Німеччини, 1700 з них поїдуть до Польщі. Близько 1000 буде переведено з Німеччини до Румунії.

3 лютого стало відомо, що країни Бухарестської дев’ятки НАТО допоможуть посилити оборонні спроможності, кіберзахист та економічну стабільність України.

4 лютого більшість у парламенті Нідерландів погодилася надати підтримку Україні на тлі загрози російського вторгнення.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у Twitter розмістив відеоролик на підтримку України на тлі зосередження Росією військ біля кордонів України.