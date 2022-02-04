Путін і бункер. Як глава Кремля ховається від коронавірусу (фото+відео)
Путін і бункер. Як глава Кремля ховається від коронавірусу (фото+відео)
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
ЗВТ з Туреччиною: ризики та перспективи для України
ЗВТ з Туреччиною: ризики та перспективи для України
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
ГоловнаПолітика

Зеленський та президент Словаччини провели телефонну розмову

Співрозмовники обмінялися думками щодо безпекової ситуації.

Зеленський та президент Словаччини провели телефонну розмову
Архівне фото
Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Словачини Зузаною Чапутовою і подякував за незмінну солідарність щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це повідомила пресслужба Офіса президента.

Співрозмовники обмінялися думками щодо безпекової ситуації. Зеленський поінформував про ініціативи України щодо активізації переговорного процесу в межах Нормандського формату та виконання Мінських домовленостей.

Президенти також торкнулися питання взаємодії між Україною та Словаччиною у безпековій сфері. Окрему увагу було приділено питанням енергетичної безпеки.

"На тлі безпекових ризиків, пов'язаних з будівництвом «Північного потоку - 2», важливою є тісна взаємодія України й Словаччини з метою посилення безпеки енергопостачання", - наголосив Зеленський.

Співрозмовники домовилися провести переговори на рівні профільних відомств щодо збільшення гарантованих потужностей для транспортування газу на постійній основі в напрямку Словаччина – Україна.

Зазначається, що президенти також обмінялися думками щодо ситуації з COVID-19 і заходів з протидії поширенню пандемії.

Нагадаємо, раніше Україна та Словаччина домовились про тестове збільшення гарантованих потужностей для фізичного імпорту природного газу з Європи до 42 млн куб. м на добу.

3 лютого також стало відомо, що "Бухарестська дев'ятка", до складу якої входить Словаччина, надасть Україні оборонну допомогу.

У листопаді 2021 року Словаччина підписала Декларацію про європейську перспективу України.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також