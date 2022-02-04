Зеленський та президент Словаччини провели телефонну розмову

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Словачини Зузаною Чапутовою і подякував за незмінну солідарність щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це повідомила пресслужба Офіса президента.

Співрозмовники обмінялися думками щодо безпекової ситуації. Зеленський поінформував про ініціативи України щодо активізації переговорного процесу в межах Нормандського формату та виконання Мінських домовленостей.

Президенти також торкнулися питання взаємодії між Україною та Словаччиною у безпековій сфері. Окрему увагу було приділено питанням енергетичної безпеки.

"На тлі безпекових ризиків, пов'язаних з будівництвом «Північного потоку - 2», важливою є тісна взаємодія України й Словаччини з метою посилення безпеки енергопостачання", - наголосив Зеленський.

Співрозмовники домовилися провести переговори на рівні профільних відомств щодо збільшення гарантованих потужностей для транспортування газу на постійній основі в напрямку Словаччина – Україна.

Зазначається, що президенти також обмінялися думками щодо ситуації з COVID-19 і заходів з протидії поширенню пандемії.

Нагадаємо, раніше Україна та Словаччина домовились про тестове збільшення гарантованих потужностей для фізичного імпорту природного газу з Європи до 42 млн куб. м на добу.

3 лютого також стало відомо, що "Бухарестська дев'ятка", до складу якої входить Словаччина, надасть Україні оборонну допомогу.

У листопаді 2021 року Словаччина підписала Декларацію про європейську перспективу України.