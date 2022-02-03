“Бухарестська дев’ятка” надасть Україні оборонну допомогу

Країни Бухарестської дев’ятки НАТО допоможуть посилити оборонні спроможності, кіберзахист та економічну стабільність України.

Про це йшлося під час міністерської зустрічі ініцітативи, повідомила пресслужба МЗС.

У ній взяв участь очільник української дипломатії Дмитро Кулеба на запрошення міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску.

Це перша участь глави МЗС у заходах цього політичного та безпекового формату взаємодії держав-членів східного флангу НАТО.

У зустрічі також взяв участь як спеціально запрошений гість міністр закордонних і європейських справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Кулеба детально поінформував учасників щодо концентрації російських військ поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України.

Міністри погодилися, що агресивні дії Російської Федерації загрожують безпеці не лише України, але й інших країн Центральної Європи і євроатлантичному простору загалом.

“Країни Бухарестської дев'ятки надто добре знають, що таке “сфери впливу”, оскільки перебували під радянською окупацією у минулому. Сьогодні в наших спільних інтересах докласти максимум зусиль, аби не дати Росії повернути сфери впливу в сучасній Європі. Наша єдність та твердість позицій здатна захистити безпеку в Європі”, – наголосив Дмитро Кулеба.

Міністр переконаний, що євроатлантичній спільноті час перехопити ініціативу в дискусіях щодо європейської безпеки. Неприпустимо, коли “гарантій безпеки” вимагає від інших країна, яка здійснила збройну агресію та окупацію територій України, Грузії, Молдови, здійснює кібератаки, вбиває політичних опонентів в країнах НАТО та ЄС, поширює дезінформацію, підриває економічну та фінансову стабільність.

“Натомість саме євроатлантична спільнота має ставити Російській Федерації подібні питання. Коли Росія пояснить нам всім, як вона розуміє власне зобов’язання не посилювати свою безпеку за рахунок безпеки інших, зокрема України”, – заявив міністр.

Відтак Україна та її партнери скоординували кроки задля втілення комплексного пакету стримування Росії від нової хвилі агресії, який включає політичний, економічний та безпековий виміри.

Низка членів Бухарестської дев’ятки НАТО поінформувала, що на запит нашої держави готує рішення, які допоможуть посилити оборонні спроможності, кіберзахист та економічну стабільність України.

Нагадаємо, Бухарестська дев'ятка – міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО у регіоні Центральної Європи. До її складу входять держави на східному фланзі Альянсу: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія.

Нагадаємо, Польща надасть Україні переносні зенітно-ракетні комплекси, також йдеться про постачання боєприпасів.

За надання оборонної зброї Україні виступили у парламенті Нідерландів. Наразі Міноборони проводить інвентаризацію того, що можна постачати.

США відправили до України шість літаків з оборонною допомогою, зокрема й летальним озброєнням. 1 лютого до України прибув шостий борт американців, поставлено 84 тонни боєприпасів.

Раніше стало відомо, що Латвія, Литва та Естонія нададуть Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin у відповідь на агресивні дії Росії.

Британія уже відправила в Україну 2 тис. одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

На тлі загрози нового російського вторгнення Чехія також планує надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії. Також розглядається можливість постачання обороонної зрої Данією.