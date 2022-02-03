Резніков: Україна готова до переговорів у будь-якому місці, де є незалежність від РФ

Українська сторона готова до переговорів у Стамбулі, а також і в Женеві, і у Відні, у будь-якому місці, де є незаангажованість, незалежність від однієї зі сторін, а саме - від Російської Федерації.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Президент (Туреччини, - ред.) Ердоган публічно зробив таку пропозицію. Розкрию секрет, з нами тривали консультації, коли я ще був учасником переговорної делегації України у Тристоронній контактній групі, ми відповідали ствердно: "Так, ми згодні, якщо цей майданчик буде, наприклад, у Стамбулі". Українська сторона готова до переговорів у Стамбулі, а також і в Женеві, і у Відні, у будь-якому місці, де є незаангажованість, незалежність від однієї зі сторін, а саме від РФ. Ми будемо готові, але треба, щоб погодилася інша сторона", - сказав Резніков.

Імовірність значної ескалації на українсько-російському кордоні голова Міноборони оцінив як низьку.

"Ми не фіксуємо сьогодні формування ударних підрозділів", - сказав він, зазначивши, що українська розвідка постійно фіксує всі зміни та порівнює свої дані з даними партнерів.

Зокрема, зазначив Резніков, десантні кораблі РФ, передислоковані з Північного флоту до Середземного моря, на сьогодні прямують до сирійського порту Тартус, проте він не виключив, що в майбутньому вони можуть бути спрямовані до Чорного моря.

Російські підрозділи зараз налічують орієнтовно 115 тис. наземного компонента, враховуючи територію Білорусі, прилеглі райони РФ, включаючи тимчасово окуповані території ОРДЛО та Крим.

Говорячи про російсько-білоруські навчання, Резніков зазначив, що "ми точно не маємо наміру вчиняти провокацій щодо Білорусі й не очікуємо на провокації з їхнього боку".

"Ми вважаємо, що немає жодних підстав для ворожнечі та недружнього нерозуміння. Ми сподіваємось, що перебування російських військ буде тимчасовим і після завершення навчань вони вийдуть із території Білорусі", - наголосив міністр.

Нагадаємо, Туреччина запропонувала Стамбул для проведення засідань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Спочатку ТКГ засідала в столиці Білорусі Мінську.

29 листопада президент Туреччини Реджеп Ердоган вперше запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським, але за кілька днів Міністерство закордонних справ Росії в особі речниці Марії Захарової відхилило цю пропозицію. Вона сказала, що "про посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною" не може бути й мови, тому що Росія не вважає себе стороною "внутрішньоукраїнського" конфлікту.

Після цього Ердоган провів телефонну розмову з Путіним, під час якої вони говорили про ситуацію в Україні.

Пізніше Ердоган неодноразово говорив, що готовий стати посередником між Україною та Росією "в будь-якому форматі".

Сьогодні, 3 лютого, президент Туреччини приїде до Києва з офіційним візитом. Також раніше повідомлялося, що президент Зеленський запропонував президентові Азербайджану провести саміт "Київ-Анкара-Баку" в лютому.