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Посольство США відреагувало на обстріл КПВВ "Гнутове": "Закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання. На ділі"

Дії РФ наражають на небезпеку цивільне населення.

Посольство США відреагувало на обстріл КПВВ "Гнутове": "Закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання. На ділі"
Фото: dpsu.gov.ua

Посольство США в Україні через обстріл КПВВ “Гнутове" закликало Росію виконувати зобов’язання.

“Минулого тижня в Парижі Росія зобов’язалася повністю дотримуватися режиму припинення вогню. Сьогодні (2 лютого, – ред.) очолювані Росією сили застосували БПЛА для нападу на КПВВ “Гнутове”, – йдеться у повідомленні посольства у Твіттері.

Зазначено, що такі дії наражають на небезпеку цивільне населення.

“Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання. Не на словах, а на ділі”, – додали американці.

Нагадаємо, близько 08:30 2 лютого російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в’їзду-виїзду "Гнутове" у Донецькій області. 

Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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