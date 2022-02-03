Посольство США відреагувало на обстріл КПВВ "Гнутове": "Закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання. На ділі"

Посольство США в Україні через обстріл КПВВ “Гнутове" закликало Росію виконувати зобов’язання.

“Минулого тижня в Парижі Росія зобов’язалася повністю дотримуватися режиму припинення вогню. Сьогодні (2 лютого, – ред.) очолювані Росією сили застосували БПЛА для нападу на КПВВ “Гнутове”, – йдеться у повідомленні посольства у Твіттері.

Зазначено, що такі дії наражають на небезпеку цивільне населення.

“Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання. Не на словах, а на ділі”, – додали американці.

Минулого тижня в Парижі Росія зобов’язалася повністю дотримуватися режиму припинення вогню. Сьогодні очолювані 🇷🇺 сили застосували БПЛА для нападу на КПВВ “Гнутове”, піддавши небезпеці цивільне населення. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання. Не на словах, а на ділі. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 2, 2022

Нагадаємо, близько 08:30 2 лютого російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в’їзду-виїзду "Гнутове" у Донецькій області.

Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ.