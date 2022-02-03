Мін'юст: ​"У всіх, хто має ознаки олігарха, є три місяці, щоб позбутися принаймні однієї з них"

Перевірити, хто олігарх, а хто ні, може будь-яка зацікавлена особа.

Міністерство юстиції нагадує, що наприкінці травня Рада національної безпеки та оборони оприлюднить перші рішення про визнання осіб олігархами. До відповідного реєстру потраплятимуть ті, хто матиме такі ознаки: наявність значних активів, монополія на окремому ринку товарів, участь у політичному житті та контроль медіа.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

"Критерій у частині політики дуже-дуже простий і легко перевіряється. Насамперед це – якщо особа займає якусь політичну посаду або має близьких родичів чи бізнес-партнерів на політичних посадах. Наступний критерій – власність медіа. Зараз кілька тисяч суб’єктів інформаційної діяльності, передовсім ідеться про телеканали, зобов’язані й публічно розкривають структуру власності – хто є їхніми власниками і кінцевими бенефіціарами. Заходимо на відповідний вебсайт, дивимося інформацію про структуру власності або запитуємо її у Нацради з телебачення і радіомовлення й дивимося, хто з таких потенційних кандидатів у олігархи офіційно є в структурі власності медіа", – зазначив міністр юстиції денис Малюська.

Він також додав, що структуру власності будь-якої компанії можна також перевірити через Єдиний державний реєстр.

"Так само абсолютно спокійно можна подивитися декларації нардепів, який обсяг фінансів у них є і чи дотягує він до лімітів, встановлених законом про олігархів. Так само можна подивитися компанії, якими вони володіють. Можна подивитися обороти цих компаній, активи – абсолютно все є онлайн", – наголосив Малюська.

Голова Мін'юсту зазначив, що перевірити, хто олігарх, а хто ні, може будь-яка зацікавлена особа.

"Наразі ж ті, хто має всі ознаки олігарха, має ще трохи більше трьої місяців для того, щоб за власною ініціативою позбутися принаймні однієї з них. Адже ключова мета закону про олігархів – не загнати їх у рамки обмежень, а спонукати добровільно відійти від зловживань своїм статусом", – додав Малюська.

Нагадаємо, раніше Малюська заявив, що ознакам "очевидного олігарха", визначеним законом про деолігархізацію, відповідають Рінат Ахметов, Ігор Коломойський та Петро Порошенко, але він - "під питанням".

Закон про олігархів було ухвалено 23 вересня минулого року, а президент Володимир Зеленський підписав його на початку листопада. Також урядом було затверджено план заходів з деолігархізації.

Закон встановлює критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками. Особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті, вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Реєстр олігархів буде вести Рада національної безпеки і оборони, яка планує визначити перших олігархів 20-25 травня 2022 року.