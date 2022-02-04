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Міносвіти скасувало повторний конкурс на обрання президента Могилянки

Університетська спільнота має створити робочу групу для того, щоб вирішити ситуацію у колективі вишу, аби уникнути в майбутньому довготривалих судових процесів.

Міносвіти скасувало повторний конкурс на обрання президента Могилянки
Фото: http://novostey.com

Міністерство освіта та науки скасувало свій наказ про оголошення повторного конкурсу на обрання президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Про це повідомляє пресслужба МОН.

"Наказом Міністерства освіти і науки України від 3 лютого 2022 р. №24-к скасовано наказ МОН від 2 лютого 2022 р. №23-к "Про оголошення конкурсу на заміщення посади президента Національного університету "Києво-Могилянська академія", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це рішення ухвалено за результатами узгоджувальної наради під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за участю голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, народних депутатів та представників Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що на урядовій нараді домовилися про створення університетською спільнотою робочої групи під патронатом почесного президента Києво-Могилянської академії В’ячеслава Брюховецького, щоб вирішити ситуацію у колективі вишу, аби уникнути в майбутньому довготривалих судових процесів.

Як відомо, 2 лютого Міносвіти оголосило повторний конкурс на посаду президента НаУКМА. Вибори мали відбутися 27 квітня. Таке рішення пояснити тим, що за результатами засідання експертно-кадрової комісії міністерства встановлено порушення законодавства та статуту університету в процесі проведення виборів Києво-Могилянської академії.

Наглядова рада НаУКМА також засудила рішення Міносвіти про оголошення повторного конкурсу на посаду президента вишу.

Нагадаємо, у вересні 2021 року відбулися вибори ректора Києво-Могилянської академії. Тоді президента вишу не змогли обрати, оскільки жоден кандидат не набрав понад 50% голосів. Було призначено повторні вибори, на яких 27 січня 2022 року здобув перемогу колишній міністр освіти Сергій Квіт

1 лютого Міносвіти оприлюднило заяву щодо результатів виборів у "Могилянці" і закликало "громадян, у першу чергу спільноту НаУКМА, зберігати спокій та розсудливість". 28 січня МОН ухвалило рішення покласти тимчасове виконання обов’язків президента НаУКМА на декана правничого факультету Дениса Азарова. 31 січня з ним, а також із головами студентського самоврядування НаУКМА, зустрівся міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Того ж дня МОН поінформувало Службу безпеки України про можливі акції протесту, зокрема й біля будівлі міністерства.

Могилянська спільнота закликала МОН підписати контракт з обраним президентом вишу. А голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до Міносвіти, МВС та Генпрокуратури щодо ситуації довкола виборів очільника НаУКМА.

На підтримку Могилянки виступив Український католицький університет.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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