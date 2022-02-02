Стефанчук відреагував на ситуацію довкола виборів ректора Києво-Могилянської академії

Руслан Стефанчук звернувся до Міністерства освіти, МВС та Генпрокурора щодо ситуації довкола виборів очільника Національного університету "Києво-Могилянська академія".

"Не можу стояти осторонь майбутнього "Національний університет "Києво-Могилянська академія". Я завжди був і залишаюсь прихильником університетського самоврядування, за яким тільки спільнота університету має право обирати собі очільника. І тому я, як колишній професор “Могилянки”, як науковець, як людина, щиро зацікавлений у тому, аби довгий виборчий процес президента НаУКМА завершився та один із найпотужніших вишів врешті-решт чесно і прозоро отримав свого керманича", - написав Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні Голова Верховної Ради надіслав звернення до міністра освіти Сергія Шкарлета з вимогою обґрунтувати рішення МОН щодо відмови визнавати результати виборів президента НаУКМА, а також аргументувати рішення щодо призначення повторних виборів. Також Руслан Стефанчук повідомив, що звернувся до міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського та Генерального прокурора Ірини Венедіктової взяти під контроль забезпечення неупередженого та оперативного розслідування справи про викрадення скриньок для голосування.

"Крім того, направив листи до Міністра юстиції України, Міністра охорони здоров’я України, в.о. Голови Державної податкової служби України, Голови НАЗК, Голови СБУ з проханням надати інформацію щодо осіб, які проходили спецперевірку перед призначенням на посаду керівника закладу за 2020-2022 роки", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, у вересні 2021 року відбулися вибори ректора Києво-Могилянської академії. Тоді президента вишу не змогли обрати, оскільки жоден кандидат не набрав понад 50% голосів. Невдовзі було призначено повторні вибори, на яких здобув перемогу колишній міністр освіти Сергій Квіт.

1 лютого Міністерство освіти оприлюднило заяву щодо результатів виборів у "Могилянці".

Могилянська спільнота закликала МОН підписати контракт з обраним президентом вишу.