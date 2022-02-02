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Захід має бути вдячним, що президент України не втратив холоднокровність, – The Dispatch

Головний редактор американського онлайн-журналу проаналізував перебіг останніх подій та заяв стосовно України і нагнітання Росією напруженості. 

Захід має бути вдячним, що президент України не втратив холоднокровність, – The Dispatch
Фото: Макс Требухов

Президент України Володимир Зеленський в поточній ситуації напруження через дії Росії має причини втратити холоднокровність, але є єдиним гравцем у цій кризі, який не втрачає з поля зору основних цілей. 

Захід має бути вдячним йому за те, що він продовжує зберігати холодний розум. Про це йдеться у колонці головного редактора онлайн-журналу The Dispatch Джона Голдберга

Голдберг проаналізував перебіг останніх подій та заяв стосовно України і нагнітання Росією напруженості. 

Колумніст зазначив, що у відповідь на скандальну заяву президента США Джо Байдена про "незачне вторгнення" в Україну Зеленський нагадав державам, що не буває малих вторгнень і малих націй, так само як не буває малих жертв і малого горя від втрати близьких. 

Після цього президент України зробив зауваження західним країнам, зокрема й США, за сприяння поширенні паніки.

Росія при цьому продовжує стверджувати, що війна зовсім не входить у їхні плани. Російський посол в ООН Василь Небензя звинуватив США у "нагнітанні напруження та провокуванні ескалації". Голберг зазначає, що в питанні віри заявам росіян варто памʼятати, як у 2014 році вони вторглися в Україну і відтоді підтримують бойовиків у Донецькій та Луганській областях. 

"Зеленський справедливо стверджує, що США вже повинні були ввести санкції проти Росії, щоб показати, що фактична загроза війни Путіна сама по собі є неприйнятною, і щоб дати Путіну зрозуміти, наскільки погано може скінчитися продовження агресії", – вважає Голдберг.

Він зауважив, що складність полягає в тому, що всі країни бажають говорити про проблеми, які вони хотіли б мати, а не про ті проблеми, з якими насправді стикаються. На погляд колумніста, Франція хоче продемонструвати свою незалежність, Німеччина тісно повʼязана з РФ в економічному плані, а адміністрація Байдена часом видається зацікавленою в тому, щоб довести силу своєї дипломатії та міцність НАТО. 

Голдберг зауважив, що напруження на кордонах України супроводжується різноманітними заявами, зокрема й відверто пропутінськими.

"Деякі праві навіть запевнили себе, що Захід налаштований ворожо відносно Путіна, тому що він виступає проти ЛГБТ-повістки. Інші просто дозволяють упередженості затуманити їхні судження. Ніккі Хейлі, яка була послом США в ООН при президенті Трампі, пропонує не дуже корисну пораду, що Байдену і віцепрезиденту Камалі Гарріс треба "піти у відставку". Лишається тільки надіятися, що голос Зеленського переважає серед цього галасу", – підсумував Голберг. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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