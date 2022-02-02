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Нардеп Кузьміних просить тимчасово виключити його зі "Слуги народу"

"Депутат просить виключити його з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку".

Нардеп Кузьміних просить тимчасово виключити його зі "Слуги народу"
Сергій Кузьміних
Фото: Facebook Сергій Кузьміних

Народний депутат від "Слуги нарду" Сергій Кузьміних, якого Національне антикорупційне бюро викрило в отриманні хабара, просить виключити його з фракції.

По це повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

Вона розповіла, що Кузьміних направив голові партії Олені Шуляк та очільнику фракції Давиду Арахамії листи "щодо подій за його участі, які мали місце 28 січня 2022 року".

"Депутат просить виключити його з числа членів фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку", - зазначила Палічук.

За її словами, заява Кузьміних буде розглянута на найближчому засіданні фракції, а про результати - повідомлено офіційно.

"Що стосується партійної приналежності Кузьміних, то хочемо нагадати, що він є позапартійний і не вступав у партію «Слуга Народу»", - додала речниця.

Нагадаємо, 28 січня НАБУ викрило народного депутата під час отримання хабара у 558 тис. грн. За інформацією слідства, депутат отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що інформація про викриття народного депутата Сергія Кузьміних у хабарництві стала для нього і колег шоком.

31 січня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Кузьміних. Наступного дня в НАБУ заявили, що Кузьміних проігнорував уже три повістки і не з’явився до правоохоронних органів. Крім того, особа, яка представилась захисником нардепа, повідомила, що наразі Кузьміних знаходиться у закладі охорони здоров’я.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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