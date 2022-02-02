Уряд погодив призначення заступника Кличка головою КОДА

Кабінет міністрів на засіданні 2 лютого погодив звільнення Василя Володіна з посади очільника Київської обласної державної адміністрації.

Натомість погоджено призначення Олексія Кулеби – першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Такі результати засідання уряду оприлюднив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

Олексій Кулеба в 2005 році був менеджером комунального підприємства Київської обласної ради "Київ-медіа", потім – аспірантом Національної академії державного управління при Президентові України, старшим викладачем кафедри організації самоврядування ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», займався підприємництвом, у 2014 став помічником депутата Київської міськради на громадських засадах, у 2016 став радник гендиректора КП "Плесо", у 2018 очолив ТОВ Asper Естейт, у 2019 – ста вголовою Департаменту міського благоустрою КМДА. З січня 2021 є першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

Імʼя Олексія Кулеби останній рік часто лунало як можливого кандидата на заміщення посади голови КМДА, яке стане можливим після розділення повноважень мера та очільника київської міської адміністрації через ухвалення закону про столицю. Втім сам Кулеба від цього "відхрещувався" – у січні цього року він говорив, що "розмов ні з ким з приводу якихось посад у мене не було".

Нагадаємо, що очільники обласних адміністрацій призначаються і звільняються указом президента після погодження уряду. Володін був схвалений на посаду голови Київської обласної державної адміністрації в травні 2020 року. До цього посаду очільника КОДА займав Олексій Чернишов – нинішній міністр розвитку громад і територій.