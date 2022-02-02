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Володимир Кличко вирішив вступити до тероборони Києва

Набір до лав Сил територіальної оборони столиці триває.

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій ваговій категорії Володимир Кличко вирішив поповнити лави територіальної оборони Києва.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Прийшов перевірити, як відбувається консультаційна робота з добровольцями в першому центрі рекрутингу резервістів, який створила столиця. А брат подав заяву і документи – приєднується до бригади територіальної оборони міста Києва", – написав Кличко-старший у соцмережах.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Резервістами територіальної оборони Києва можуть стати всі громадяни України від 18 до 57 років незалежно від статі та досвіду служби. Крім того, вимоги до здоров’я кандидатів у резервісти територіальної оборони є меншими, ніж у бойових бригадах.

Дізнатися більше про територіальну оборону Києва можна на сайті Київської міської державної адміністрації.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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