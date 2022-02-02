Правоохоронці затримали чоловіка, який видавав себе за двоюрідного брата міністра внутрішніх справ і запевняв, що може домовитися про "отримання" посади керівника департаменту у правоохоронній структурі. Свою послугу він оцінив у 60 тисяч доларів США.

Фото: МВС

Про це інформує пресцентр МВС.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили, що до протиправних дій причетний 41-річний уродженець Тернополя, який у 2017 році отримав громадянство РФ. Чоловік – приватний підприємець, час від часу у справах перебуває у Києві. Однак, окрім легального бізнесу з продажу тварин, займається підробкою оперативних талонів правоохоронних органів.

"У розмові зі знайомим зловмисник запевнив, що він є близьким родичем міністра внутрішніх справ і може за 60 тисяч доларів США "домовитися" про крісло директора одного з департаментів", – сказано в повідомленні.

Так званого "родича високопосадовця" затримали під час отримання ним авансу – 10 тисяч доларів США. Поліція готує чоловікові вручення підозри.

Фото: МВС

До обрання запобіжного заходу зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.