Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Лавров направив США, ЄС та Канаді послання щодо неподільності безпеки
Лавров направив США, ЄС та Канаді послання щодо неподільності безпеки
«Як Путін нападе, то треба захищатись». Репортаж з тренувань батальйону територіальної оборони Києва
«Як Путін нападе, то треба захищатись». Репортаж з тренувань батальйону територіальної оборони Києва
ГоловнаСуспільствоПодії

​41-річний тернополянин з громадянством РФ видавав себе за брата глави МВС і за $60 тис. продавав посаду в міністерстві

Його затримали у Києві.

Правоохоронці затримали чоловіка, який видавав себе за двоюрідного брата міністра внутрішніх справ і запевняв, що може домовитися про "отримання" посади керівника департаменту у правоохоронній структурі. Свою послугу він оцінив у 60 тисяч доларів США.

Фото: МВС

Про це інформує пресцентр МВС.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили, що до протиправних дій причетний 41-річний уродженець Тернополя, який у 2017 році отримав громадянство РФ. Чоловік – приватний підприємець, час від часу у справах перебуває у Києві. Однак, окрім легального бізнесу з продажу тварин, займається підробкою оперативних талонів правоохоронних органів.

"У розмові зі знайомим зловмисник запевнив, що він є близьким родичем міністра внутрішніх справ і може за 60 тисяч доларів США "домовитися" про крісло директора одного з департаментів", – сказано в повідомленні.

Так званого "родича високопосадовця" затримали під час отримання ним авансу – 10 тисяч доларів США. Поліція готує чоловікові вручення підозри. 

Фото: МВС

До обрання запобіжного заходу зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

Під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також