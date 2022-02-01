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У Києві поліція ліквідувала банду, яка викрадала людей і вимагала у них гроші

Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.

У Києві поліція ліквідувала банду, яка викрадала людей і вимагала у них гроші
Фото: Пресслужба Національної поліції

Київські правоохоронці затримали шість чоловіків, які займалися залякуванням, викраданням мешканців столиці і вимаганням грошей.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, роботу організованої групи "налагодив" 29-річний іноземець. 

Спочатку зловмисники збирали інформацію про потенційну жертву. Тоді нападали біля будинку, де мешкала людина і вимагали кошти. Якщо потерпілий чинив опір, його силоміць садили в авто, залякуючи уже там.

Правопорушники також телефонували до своїх жертв із вимогами робити нові платежі. Якщо ті відмовлялися, група проникала в їхні помешкання і забирала звідти цінні речі та гроші. 

Правоохоронці отримали оперативну інформацію про діяльність організованої групи і затримали зловмисників. Усі вони - раніше не судимі.

"За погодженням із Київською міською прокуратурою слідчі повідомили п’ятьом чоловікам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України - незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ч. 5 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України - вимагання, за які їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна, а шостому – 31-річному киянину, за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання, санкція якої передбачає до дванадцяти років ув’язнення, - повідомляє пресслужба поліції.

Справу розглядатиме Деснянський районний суд Києва. 

Нагадаємо, в Маріуполі у грудні 2021 року викрили банду, яка викрадала людей і змушувала їх займатися наркоторгівлею.

У листопаді 2021-го на Херсонщині затримали рекетирів, які вимагали в місцевого фермера мільйон гривень.

Віра Перун, Автор новин
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