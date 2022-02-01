Могилянська спільнота закликає підписати контракт з обраним президентом НаУКМА Квітом

Про це йдеться у відкритому зверненні.

Спільнота Києво-Могилянської академії очікує від Міністерства освіти і науки щонайшвидшого завершення формальних процедур задля підписання контракту з обраним президентом НаУКМА Сергієм Квітом.

Про це йдеться у відкритому зверненні могилянської спільноти щодо виборів президента НаУКМА.

"Виборча комісія та Оргкомітет з виборів президента НаУКМА, Вчена рада НаУКМА, Конференція студентів та інші студентські організації НаУКМА, Наглядова рада університету, Асоціація випускників НаУКМА, члени могилянської спільноти, партнери Академії засвідчили єдність у визнанні результатів виборів президента НаУКМА. Очікуємо від Міністерства освіти і науки України щонайшвидшого завершення формальних процедур задля підписання контракту з обраним президентом НаУКМА Сергієм Квітом", - йдеться у документі.

Ознайомитися з текстом спільної заяви і додати свій підписможна за посиланням.

Нагадаємо, 27 січня колишній міністр освіти Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

У вересні минулого року в Києво-Могилянській академії не змогли обрати президента. За результатами голосування жоден із кандидатів не набрав більше 50% голосів від тих, хто проголосував. За в.о. президента Олександру Гуменну віддали 228 голосів (48,8%), Сергій Квіт набрав 214 голосів (45,8%). Тому були призначені повторні вибори.

Колишній президент НаУКМА Андрій Мелешевич помер у квітні минулого року року у віці 58 років. З 21 квітня до 30 вересня 2021 року обов'язки президента виконувала декан факультету економічних наук кандидат економічних наук доцент Олександра Гуменна.