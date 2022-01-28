Професор Могилянки оприлюднив відео з невідомими, які намагалися зірвати вибори у виші

Професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань заявив про спроби зірвати вибори президента вишу.

Гарань оприлюднив відео з камери спостереження. На ньому видно, як невідомі проходять на третій поверх Культурно-мистецького центру НаУКМА, обливають одну з урн, а також виносять іншу.

"Отак пробують зірвати вибори в Могилянці. Видно, що це не тітушки – це серйозніше", – зазначив професор.

Олексій Гарань розповів, що під час другого туру виборів президента Могилянки орієнтовно о 13:30 27 січня 2022 року невідомі особи, 11 чоловіків чітко зафіксовані на п’яти відеокамерах, намагалися зірвати голосування: викрали одну скриньку з бюлетенями та влили зелену рідину в іншу.

"Поліція оперативно приїхала, склала протокол, а згодом патрульні поліціянти знайшли та повернули викрадену скриньку, яка на щастя, не були пошкоджена", – йдеться у дописі.

Гарань зазначив, що силова спроба зриву виборів – це спроба залишити Могилянку без обраного лідера, можливість ззовні призначити когось в статусі в.о., атака на проукраїнський виш, академічні свободи та доброчесність, на його незалежність від зовнішнього політичного тиску, це додаткові можливості рейдерського захоплення приміщень в центрі Києва.

"Це спроба дискредитації Могилянки як символу вільнолюбства, обох Майданів – тож це цілком може розглядатися як елемент “гібридної війни", – наголосив професор.

За його словами, вибори не зупиняли, при підрахунку голосів було дотримано всі вимоги закону. Під час підрахунку голосів виборча комісія колегіально ухвалила рішення оглядати, відкривати скриньки та підраховувати бюлетені по кожній скриньці окремо. Всі скриньки та всі бюлетені було визнано належними та такими, що можуть бути врахованими для встановлення результатів виборів.

Виборча комісія одноголосно визнала вибори такими, що відбулися. Протокол з результатами, крім членів комісії, підписали кандидати у президенти вишу.

Олексій Гарань зазначив, що тепер Міністерство освіти та науки має укласти контракт з обраним президентом Національного університету "Києво-Могилянська академія". Ним за результатами голосування став колишній міністр освіти Сергій Квіт. За нього віддали 52,80% голосів проти 42,92% в Олександри Гуменної.

Нагадаємо, в вересні минулого року в Києво-Могилянській академії не змогли обрати президента. За результатами голосування жоден із кандидатів не набрав більше 50% голосів від тих, хто проголосував. За в.о. президента Олександру Гуменну віддали 228 голосів (48,8%), Сергій Квіт набрав 214 голосів (45,8%). Тому були призначені повторні вибори.

Колишній президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) Андрій Мелешевич помер у квітні минулого року року у віці 58 років. З 21 квітня до 30 вересня 2021 року обов'язки президента виконувала декан факультету економічних наук кандидат економічних наук доцент Олександра Гуменна.