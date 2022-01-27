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​На Луганщині диверсанти бойовиків намагалися проникнути на позиції ЗСУ , - штаб

Втрат серед військових немає.

​На Луганщині диверсанти бойовиків намагалися проникнути на позиції ЗСУ , - штаб
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, на Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних сил України, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника.

"Завдяки пильності та рішучості військовослужбовців Збройних Сил України ворог відмовився від своїх намірів та відступив на тимчасово окуповану територію. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, в зоні бойових дій на Донбасі другу добу не фіксують порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

26 січня Тристороння контактна група по Донбасу провела перше у 2022 році засідання. Як наголосив представник ОБСЄ Міко Кіннунен, дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню дозволило знизити кількість обстрілів на 75%. Однак повного припинення порушень режиму припинення вогню не досягнуто, що призводить до втрат у Збройних силах України та руйнації громадянської інфраструктури.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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