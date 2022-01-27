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У колонії на Волині провели конкурс снігових фігур

Ув’язнені зліпили дракона і пофарбували його в зелений.

Фото: facebook.com/Маневицька Виправна Колонія

У Маневицькій виправній колонії у Волинській області провели конкурс серед засуджених. В’язні змагалися в майстерності  у ліплення снігових фігур.

Переможцями конкурсу стали ув’язнені, які зліпили зеленого дракона, повідомила пресслужба установи.

"Погодні умови дали можливість адміністрації державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)» згідно вказівки Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України організувати серед засуджених конкурс снігових фігур", – сказано в повідомленні.

За результатами конкурсу перемогу здобули засуджені відділення соціально-психологічної служби №1 зі сніговою фігурою казкового дракона.

Фото: facebook.com/Маневицька Виправна Колонія

Фото: facebook.com/Маневицька Виправна Колонія

Фото: facebook.com/Маневицька Виправна Колонія

Фото: facebook.com/Маневицька Виправна Колонія

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська оприлюднив у фейсбуці фото дизайну інтер'єрів нового СІЗО у Львові.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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