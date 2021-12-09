Міністр юстиції Денис Малюська оприлюднив візуалізацію майбутнього Львівського слідчого ізолятора, який планують збудувати на вулиці Збиральній, на околиці міста.
Голова Мін'юсту опублікував відповідні фото у фейсбуці.
"Викладаю ілюстрації дизайну майбутнього Львівського СІЗО, проектування якого перебуває на фінальному етапі і який ми збудуємо за рахунок надходжень великого розпродажу в’язниць", – написав Малюська.
Судячи з фото, у новому СІЗО будуть сучасні просторі камери, спортивні та актові зали.
Нагадаємо, на початку червня Міністерство юстиції продало Львівську виправну колонію №48, що на вул. Хуторівка, за 407,5 млн грн. Більшу частину нерухомості придбала група компаній SoftServe. За вилучені від продажу 48-ї колонії гроші Мін'юст хоче збудувати нове СІЗО на вул. Збиральній.
У липні також оголосили переможця конкурсу на найкращу проєктну пропозицію комплексу будинків, будівель та споруд державної установи "Львівська установа виконання покарань №19". Перемогу здобуло львівське архітектурне бюро Sulyk Architects.