Ізолятор планують збудувати на вулиці Збиральній, на околиці міста.

Міністр юстиції Денис Малюська оприлюднив візуалізацію майбутнього Львівського слідчого ізолятора, який планують збудувати на вулиці Збиральній, на околиці міста.

Голова Мін'юсту опублікував відповідні фото у фейсбуці.

"Викладаю ілюстрації дизайну майбутнього Львівського СІЗО, проектування якого перебуває на фінальному етапі і який ми збудуємо за рахунок надходжень великого розпродажу в’язниць", – написав Малюська.

Судячи з фото, у новому СІЗО будуть сучасні просторі камери, спортивні та актові зали.

Нагадаємо, на початку червня Міністерство юстиції продало Львівську виправну колонію №48, що на вул. Хуторівка, за 407,5 млн грн. Більшу частину нерухомості придбала група компаній SoftServe. За вилучені від продажу 48-ї колонії гроші Мін'юст хоче збудувати нове СІЗО на вул. Збиральній.

У липні також оголосили переможця конкурсу на найкращу проєктну пропозицію комплексу будинків, будівель та споруд державної установи "Львівська установа виконання покарань №19". Перемогу здобуло львівське архітектурне бюро Sulyk Architects.