"Зростання тарифів та загострення економічної кризи": українці назвали найбільші загрози 2022 року

70% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, 22% – у правильному, 8% – не визначилися.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" на початку грудня.

Найбільш ймовірним вважають зростання тарифів на газ і тепло (72%) та загострення економічної кризи (67%). Майже половина опитаних очікують загострення захворюваності на коронавірус (кожен п’ятий вважає це малоймовірним).

Загострення війни на Сході вважають ймовірним 46% (23% - малоймовірне), масові протести і заворушення допускають 44% (для 30% - малоймовірні).

Найменш ймовірним українці оцінили втягування країни в міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні (35%) та масове відключення електроенергії для населення (32%). За останні півтора роки дещо зросло очікування масових заворушень і протестів, а також загострення війни.

Основними причинами, через які може відбутись економічна криза українці називають некомпетентність влади (31%) та корупцію у владі (22%). Війну на Донбасі як причину кризи назвали 16% опитуваних, коронавірус – 13%, лише 8% - світовий вплив та 5% - енергетичну кризу.

Про некомпетентність та корупцію частіше говорили старші респонденти, а вплив війни та вірусу – молодші.

40% опитуваних зазначили, що добре поінформовані про те, що енергетична криза може спричинити віялові відключення електроенергії, майже стільки ж – щось чули про це, і ще близько 20% нічого про це не знають. Водночас 50% вірять, що Україна може уникнути відключень електроенергії й опалення, 39% - не вірять, ще 12% не змогли відповісти. Скоріше не вірять у можливість запобігти відключень на Сході: 40% - вірять, 48% - ні.

Відповідальність за справедливі тарифи українці покладають на президента та Кабмін – 27% та 24% відповідно. При цьому у динаміці оцінок відповідальність уряду зменшується, а президента – зростає. Ще 15% перекладають відповідальність на Верховну Раду, 12% - на компанії-постачальники, 10% - місцеву владу.

Відповідальність на президента за тарифи найбільше покладають люди старшого віку та мешканці Сходу, водночас, молодь, відносно частіше покладає відповідальність на Верховну Раду. Кабінет міністрів і місцеві органи влади вважають відповідальними на Півдні і Сході, компанії-постачальними послуг – на Заході.

Нагадаємо, більшість українців покладають відповідальність за боротьбу з корупцією на президента.