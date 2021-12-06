Більшість українців покладають відповідальність за боротьбу з корупцією на президента, - дослідження

48,7% опитуваних вважають, що саме президент повинен бути основним ініціатором реформ у цій сфері.

Абослютна більшість українців незадоволена роботою Національного антикорупційного бюро.

Про це свідчать результати соціологичного дослідження компанії "Active Group".

Оцінюючи різні установи, до обов’язків яких входить боротьба із корупцією, українці поставили їм оцінки за п’ятибальною шкалою. Найгірший показник - у Офісу Генерального прокурора (1,78 з 5). Далі з практично однаковим результатом у рейтингу розташувались НАЗК і САП (1,86 та 1,87 бала відповідно). НАБУ отримало оцінку 1,91 бала. Найефективнішим органом виявилося Міністерство внутрішніх справ, якому поставили оцінку 2,33 бали.

Основну відповідальність за боротьбу із корупцією українці покладають саме на президента. 57,6% опитаних назвали його відповідальним за успіхи і провали у боротьбі з корупцією, а 48,7% – вважають, що саме президент повинен бути основним ініціатором реформ у сфері боротьби з корупцією.

На другому місці – Верховна Рада (45,4% і 31,8% відповідно). Кабінет міністрів вважають відповідальним за боротьбу із корупцією 29,2%, а основним ініціатором реформ – 12,6%.

При цьому українці невисоко оцінюють виконання Володимиром Зеленським своїх обіцянок щодо боротьби з корупцією: 11,1% вважає, що президент свої обіцянки виконав (2% – повністю, 9,1% – частково), тоді як 81,6% так не вважають (35,3% – "скоріше не виконав", 46% – "зовсім не виконав").

Оцінюючи роль громадських організацій у боротьбі з корупцією, позитивною її назвала понад половина опитаних ("значна позитивна" – 19,7%, "незначна позитивна" – 31,7%), у той час, як негативною – 12,1% (з них "значною негативною" – 4,1%).

До ідеї щодо участі іноземних експертів при виборі керівництва антикорупційних органів позитивно ставляться 40,9% українців (15,9% - абсолютно позитивно, 25% – скоріше позитивно). Тих, хто негативно оцінює такий підхід, трохи більше (у межах похибки) - 42,3%, з яких 15,4% ставляться до участі іноземців "скоріше негативно", а 26,9% – абсолютно негативно.

Більше половини (52,3%) респондентів вважають, що президент має проводити співбесіду з кандидатами на керівні посади в антикорупційних органах (28,1% відповіли на це запитання "однозначно так", 24,2% – "швидше так"). Протилежної думки дотримуються 33,9% (13% – "однозначно ні" і 14% – "швидше ні").

Від відповіді на запитання "Чи має РНБО за наявності інформації від СБУ мати право вето на призначення керівників антикорупційних органів?" відносна більшість (36,7%) утрималась. 35% підтримують "право вето" для РНБО (18% – "однозначно так", 17% – "швидше так"), 30% не підтримують (14% – "однозначно ні", 16% – "швидше ні").

Повну презентацію із результатами дослідження можна завантажити за посиланням.

Нагадаємо, згідно з результатами опитуванням центру Разумкова, більшість українців не довіряють, чиновникам, антикорупційним органам та російським ЗМІ.

8 листопада президент Зеленський підписав закон про статус НАБУ. Замість правоохоронного органу НАБУ отримало статус органу виконавчої влади зі спецстатусом, але і це не передбачено Конституцією, гарантом якої є президент.