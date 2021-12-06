Загрозою нападу на Україну Росія перевіряє реакцію Заходу, - МЗС Польщі

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач прокоментував інформацію щодо можливого нападу Російської Федерації на Україну і наголосив, що на його думку кремлівська влада таким чином "перевіряє потенційну реакцію Заходу".

Про це повідомляє "Польське радіо".

Пшидач зазначив, що наразі триває психологічна війна, що створює тиск на західну Європу.

"Я вважаю, що головний план Росії - досягти поставленої мети без залучення військової сили. Зрештою, РФ готова до таких заходів, якщо побачить слабкість Заходу. Але якщо і без них вона зможе досягти своєї мети, вона обов'язково цього прагнутиме", - сказав він.

Заступник міністра додав, реальна загроза проведення операції на кордоні існує, тому Росія спочатку перевіряє потенційну реакцію західного світу, розповсюджуючи різні теорії.

"Москва дивиться, як відреагує світ - чи злякається, чи відреагують люди, чи підтримають її рішення громадяни у своїй країні", - вважає Пшидач.

Нагадаємо, американська газета Washington Post з посиланням на розвідку США написала, що Росія планує вторгнення в Україну у 2022 році за участі 175 тисяч військових. За інформацією урядовця з адміністрації президента Джо Байдена, половина з них перебуває вже біля кордону з Україною.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України разом із Києвом.

7 грудня мають відбутися переговори між президентом США Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним, на яких підніматиметься тема України. Росія розглядає намір України увійти до складу НАТО як "червону лінію" та вимагає від альянсу юридичних гарантій нерозширення на схід. Байден у відповідь заявив, що не приймає нічиїх "червоних ліній". Він також попередив про підготовку "пакету ініціатив, які зроблять так, що Путіну буде дуже складно піти на те, що, як непокоїть людей, він може зробити".

Міністерство оборони України вважає, що Росія може напасти в кінці січня.

Американське видання Financial Times писало, що США довелося переконувати окремі країни ЄС, що загроза вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року є реальною. Окремі європейські країни спочатку сумнівалися в достовірності заяв про підготовку Росії до вторгнення, але після того як американці надали "надзвичайно вичерпні" докази, вони змінили свою думку.