Ахметов висловився щодо продажу "Шахтаря"
Ахметов висловився щодо продажу "Шахтаря"
Білорусь заборонила ввезення товарів з Європи та США у відповідь на санкції
Білорусь заборонила ввезення товарів з Європи та США у відповідь на санкції
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Київ і вісім областей вийдуть з "червоної" зони з 7 грудня
Київ і вісім областей вийдуть з "червоної" зони з 7 грудня
Санкції проти оточення Путіна та відключення від SWIFT: США готують нові обмеження для стримування Росії, - CNN
Санкції проти оточення Путіна та відключення від SWIFT: США готують нові обмеження для стримування Росії, - CNN
Кінець «австрійського Зеленського»
Кінець «австрійського Зеленського»
Янукович подав в Окружний адмінсуд Києва позов до Верховної Ради України
Янукович подав в Окружний адмінсуд Києва позов до Верховної Ради України
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Байден проведе переговори із Зеленським після розмови з Путіним - адміністрація США (оновлено)
Байден проведе переговори із Зеленським після розмови з Путіним - адміністрація США (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

На Закарпатті третю добу шукають чоловіка, який катався на снігоході та заблукав

До пошуків залучено 49 чоловік та 11 одиниць техніки, планують залучити вертоліт.

У горах на Закарпатті ще зі суботи, 4 грудня, шукають 50-річного чоловіка, який катався на снігоході та заблукав.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Станом на 5:30 7 грудня до пошуків залучено 49 чоловік та 11 одиниць техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень Держслужби з надзвичайних ситуацій Закарпаття та Спеціального центру швидкого реагування м. Дрогобич. Також долучаються до пошуків патрульні поліцейські та волонтери, повідомляють в обласному управлінні ДСНС.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

За умови сприятливих погодних умов рятувальники будуть здійснювати пошук з повітря вертольотом МІ-8.

Нагадаємо, про трьох закарпатців, які під час катання на снігоходах заблукали в горах, рятувальникам повідомили ввечері 4 грудня. Близько 13 год. наступного дня двоє чоловіків вийшли на зв’язок і повідомили, що перебувають на турбазі "Девур" с. Лумшори Ужгородського району.

Пошуки третього заблукалого ускладнюються погодними умовами в горах.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також