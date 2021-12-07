У горах на Закарпатті ще зі суботи, 4 грудня, шукають 50-річного чоловіка, який катався на снігоході та заблукав.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Станом на 5:30 7 грудня до пошуків залучено 49 чоловік та 11 одиниць техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень Держслужби з надзвичайних ситуацій Закарпаття та Спеціального центру швидкого реагування м. Дрогобич. Також долучаються до пошуків патрульні поліцейські та волонтери, повідомляють в обласному управлінні ДСНС.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

За умови сприятливих погодних умов рятувальники будуть здійснювати пошук з повітря вертольотом МІ-8.

Нагадаємо, про трьох закарпатців, які під час катання на снігоходах заблукали в горах, рятувальникам повідомили ввечері 4 грудня. Близько 13 год. наступного дня двоє чоловіків вийшли на зв’язок і повідомили, що перебувають на турбазі "Девур" с. Лумшори Ужгородського району.

Пошуки третього заблукалого ускладнюються погодними умовами в горах.