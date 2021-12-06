Україна заарештувала ще 13 російських літаків за рейси в окупований Крим

Наразі накладено арешти вже на 249 російських повітряних суден.

За матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на 13 пасажирських літаків, що належать російському авіаперевізнику АТ "Авіакомпанія Смартавіа".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що ці літаки порушили порядок в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України – АР Крим.

"Таким чином, вони діяли всупереч правилам іноземних перельотів та незаконно переправляли осіб через державний кордон України", – йдеться в повідомленні.

Арешт накладено у рамках кримінального провадження, яке відкрито за такими статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч.ч. 2,3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України); ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї); ст. 334 (момент набуття права власності за договором).

Наразі встановлено, що 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до окупованого півострова.

"Накладення відповідного арешту і проведення подальших слідчих дій дасть можливість обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі – до європейських країн", – зазначиили в СБУ.

У спецслужбі нагадали, що наразі накладено арешти вже на 249 російських повітряних суден, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до тимчасово окупованого півострова. Такі дії є порушенням норм міжнародного права, оскільки ще в березні 2014 року Україна закрила повітряний простір над Кримом.

Нагадаємо, у вересні український суд заочно арештував ще 12 російських літаків за рейси в Крим.