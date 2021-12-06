Зв’язкова Шухевича Ольга Ільків померла у віці 101 року

"Легендарна жінка, що присвятила все своє довге, насичене життя служінню Україні".

У Львові померла зв'язкова Української повстанської армії Ольга Ільків, відома також під псевдонімами Роксоляна і О.Звіробій.

Про це повідомила мерія Львова.

"Легендарна жінка, що присвятила все своє довге, насичене життя служінню Україні. За її спиною – роки переслідувань, радянських тюрем та важкої щоденної боротьби. Незбагненна втрата для нашого міста і нашої країни", – прокоментував смерть Ільків міський голова Андрій Садовий.

Ольга Ільків - зв’язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича, політув’язнена, 14 років провела в радянських тюрмах. У 2008 році президентом Віктором Ющенка була нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ-го ступені. Входила до складу Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби.

Вона народилась 21 червня 1920 року в місті Стрий. До ОУН вступила взимку у 1941 році, а з 1945 року працювала в жіночі мережі ОУН, була зв'язковою Романа Шухевича.

У 1950 році мала поїхати на Донбас для створення осередку ОУН, але була затримана співробітниками Міністерства державної безпеки СРСР. У 1952 році жінку засудили до 25 років позбавлення волі.

У 1964 році була звільнена достроково і повернулась до Льовова, де була змушена працювати санітаркою та двірничкою, щоб отримати житло та забрати з інтернатів своїх дітей. У 70-х роках працювала у Львівському історичному музеї та відділі фондів Музею народної архітектури та побуту.