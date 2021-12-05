Міністр оборони України вважає реальним нарощування Росією військового контингенту на українських кордонах до 175 000

Країна-агресор зможе сягнути цієї позначки, якщо продовжить стягувати свій контингент, як вона це робить зараз.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає реальним прогноз нарощення Росією своїх військ довкола України до кількості 175 000. Він зазначив, що РФ продовжує збільшувати свою присутність на кордонах, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інтервʼю українського міністра оборони Естонському телебаченню.

"Якщо ця тенденція збережеться, їх скоро буде 175 000. Сьогодні ми оцінюємо численність цих сил на нашому кордоні в 94 тисячі", – повідомив він.

Резніков наголосив, що український парламент у курсі справи, а дані розвідки України і США збігаються.

"Така концентрація сил супротивника на кордоні реальна. Ми це прекрасно розуміємо, ми спостерігаємо за ними, і тут для нас немає сюрпризів. Ми готові", – наголосив міністр.

Нагадаємо, 4 грудня американська газета Washington Post з посиланням на розвіддані повідомила, що Росія планує наступ на Україну у 2022 році на кілька фронтах з 175 000 військовослужбовців. Зі супутникового фото американської розвідки видно, що російські війська зосереджуються у чотирьох місцях. Згідно з документом, наразі розгорнуто 50 батальйонних тактичних груп, а також “новоприбулі” танки та артилерію.