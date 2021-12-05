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На Кіровоградщині у ДТП загинув водій

Причину аварії з'ясовують.

У Кіровоградській області у ДТП загинув водій, повідомили в обласному управлінні надзвичайники.

Рятувальники отримали інформацію про автопригоду 5 грудня о 06:47.

Аварія сталася на автодорозі Гайворон-Долинівка біля с. Садове Голованівського району. 

Фото: kr.dsns.gov.ua

Рятувальники з міста Гайворон, що прибули на місце події, деблокували із понівеченої автівки постраждалу пасажирку, яку передали лікарям швидкої медичної допомоги та тіло загиблого водія. 

Обставини події з’ясовують фахівці.

Фото: kr.dsns.gov.ua

Нагадаємо, правоохоронці Київщини встановлюють обставини ДТП, яка трапилось за участі працівника поліції і у результаті якої загинуло дві людини.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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