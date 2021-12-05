На Кіровоградщині у ДТП загинув водій

У Кіровоградській області у ДТП загинув водій, повідомили в обласному управлінні надзвичайники.
Рятувальники отримали інформацію про автопригоду 5 грудня о 06:47.
Аварія сталася на автодорозі Гайворон-Долинівка біля с. Садове Голованівського району.
Рятувальники з міста Гайворон, що прибули на місце події, деблокували із понівеченої автівки постраждалу пасажирку, яку передали лікарям швидкої медичної допомоги та тіло загиблого водія.
Обставини події з’ясовують фахівці.
Нагадаємо, правоохоронці Київщини встановлюють обставини ДТП, яка трапилось за участі працівника поліції і у результаті якої загинуло дві людини.