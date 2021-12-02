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У Харківській області авто збило двох жінок на пішохідному переході, одна з них загинула

Вони переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Поліція встановлює обставини ДТП під Харковом, в результаті якого під колесами легковика загинула жінка, ще одна - доставлена до лікарні. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Фото: Поліція Харківської області.

За даними правоохоронців, інформація про дорожньо-транспортну пригоду біля зупинки "Водяне" у місті Люботині надійшла до поліції 1 грудня близько 17:00.

"Попередньо, 40-річний водій автомобіля "Hyundai Elantra" під час руху збив двох жінок, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих ушкоджень 56-річна громадянка загинула на місці. Ще одна жінка, особа якої зараз встановлюється, із травмами доставлена до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Обставини та причина ДТП з'ясовуються.

Нагадаємо, 25 листопада на в’їзді до Харкова сталася смертельна аварія. Водій «MAN» з напівпричепом виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світлофора та спровокував масштабну ДТП. Внаслідок аварії три людини загинули на місці пригоди, серед яких трирічна дитина. Також травмувались чотири особи. За висновком експертів, водій знаходився у стані наркотичного сп’яніння.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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