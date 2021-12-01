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Окупанти з початку доби двічі порушили режим "тиші" на Донбасі

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Окупанти з початку доби двічі порушили режим "тиші" на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Так, в напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар’їнка, внаслідок чого дістала поранення цивільна особа.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, та змусили противника припинити обстріли. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 30 листопада, в зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Ворог двічі застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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