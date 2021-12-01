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У Кривому Розі стару радянську школу на 800 учнів перетворять на яскраву гімназію

Будівлю буде повністю переобладнано.велике 

У Кривому Розі в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» розпочалася реконструкція гімназії №95, під час якої стару споруду радянських часів буде повністю переобладнано на сучасний навчальний простір. Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА.


Чотириповерхову будівлю гімназії, розрахованої на 800 учнів, буде повністю переобладнано. Підрядник проведе утеплення фасаду, здійснить повну заміну вікон та інженерних мереж. Спортивний зал, харчоблок та їдальня також будуть реконструйовані. На прилеглій території облаштують футбольне поле та мультифункціональний спортивний майданчик, пристосований для занять волейболом, баскетболом та воркаутом.

«Зараз це типова школа радянського зразка. Перетворимо її на новітній, яскравий, енергоефективний та дуже гарний навчальний заклад. Школу ХХІ століття», – розповів гендиректор компанії-підрядника Сергій Гавриленко.

Нові тематичні кабінети гімназії будуть оформлені у яскравих тонах, тут також обладнають STEM-лабораторію.

Робітники вже проводять демонтажні роботи у внутрішніх приміщеннях. На верхньому поверсі розпочали заливання підлоги.

Для забезпечення безпеки учнів навколо гімназії також буде встановлено огорожу.

Нагадаємо, з початку реалізації програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» в Україні вже було збудовано та реконструйовано 215 шкіл та дитячих садків.

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