У Сумській області завершився ремонт траси Н-12 Суми-Полтава

На Сумщині завершився ремонт ділянки дороги Н-12 Суми – Полтава між селом Верхня Сироватка та містом Охтирка (км 12+09 – км 67+120). Загалом у період 2020-2021 років у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» на трасі Н-12 ремонтом охоплено вже близько 60 км. Про це повідомляє Укравтодору у Facebook.

Між Охтиркою та Верхньою Сироваткою дорожники відфрезерували старе асфальтобетонне покриття, посилили основу дорожнього одягу, уклали нижній та верхній шари асфальтобетону. На оновлене покриття вже нанесено дорожню розмітку, вздовж дороги влаштовано нові автопавільйони та посадкові майданчики, змонтовано освітлення, встановлено бар'єрну огорожу та дорожні знаки.

Загальна довжина дороги Н-12 становить 193,7 км. Вона з'єднує Суми та Полтаву та проходить через великі районні центри обох областей.

У 2021 році в Сумській області наразі вже відновлено 209 км доріг державного значення.

Нагадаємо, повне відновлення всієї мережі державних доріг, що налічує 24 000 км, планується завершити за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» до кінця 2024 року.