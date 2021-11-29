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​Дорсі звільнився з посади гендиректора Twitter (оновлено)

Бізнесмен одночасно керував Twitter і платіжною системою Square.

​Дорсі звільнився з посади гендиректора Twitter (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Засновник соціальної мережі Twitter Джек Дорсі у понеділок, 29 листопада, звільнився з посади генерального директора компанії.

Про це в понеділок першим повідомило американське видання CNBC з посиланням на власні джерела. Через деякий час Twitter в пресрелізі підтвердив цю інформацію.

45-річний бізнесмен останні роки одночасно керував Twitter і платіжною системою Square.

Один із акціонерів Twitter, компанія Elliott Management, в 2020 році запропонувала Дорсі піти з посади генерального директора соцмережі, але тоді відставки так і не відбулося. Засновник Elliott Management, інвестор Пол Сінгер ставив під сумнів здатність Дорсі нормально керувати обома компаніями одночасно і вимагав звільнити одну посаду.

Новим генеральним директором Twitter став випускник Індійського технологічного інституту в Мумбаї Параг Агравал.

"Я вирішив піти з Twitter, бо вважаю, що компанія готова продовжити роботу без своїх засновників. Я глибоко довіряю Парагу як генеральному директору Twitter. Його робота за останні 10 років була трансформаційною. Я глибоко вдячний за його вміння, серце і душу. Настав його час керувати", - сказав Дорсі.

Параг Агравал приєднався до Twitter у 2011 році і з жовтня 2017 року обіймає посаду технічного директора.

Параг Агравал
Фото: LinkedIn / Parag Agrawal
Параг Агравал

Після повідомлень про відставку Дорсі акції компанії підскочили на 10%.

Джек Дорсі заснував Twitter у 2006 році у віці 29 років. Через три роки він створив сервіс з обробки електронних платежів Square, яка зараз активно робить ставку на криптовалюти. У раду директорів Square входить репер Jay-Z, з яким Дорсі пов'язують дружні стосунки.

Дорсі займає 173 місце з $11,8 млрд у рейтингу Forbes станом на весну 2021 року.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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