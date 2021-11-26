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Після заяв Зеленського про Ахметова єврооблігації ДТЕК обвалилися

Зеленський заявив, що Ахметова втягують у війну проти президента.

Після заяв президента Володимира Зеленського про бізнесмена Ріната Ахметова під час пресмарафону єврооблігації  енергетичного холдингу ДТЕК обвалилися.

Про це повідомляє Telegram-канал "Монополіст".

Фото: t.me/monopolistua

Під час сьогоднішнього пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовлювану за участю росіян на 1-2 грудня спробу держперевороту. Глава держави повідомив, що за агентурними даними, представники з України з представниками Росії обговорюють участь у цьому Ріната Ахметова.

На думку президента, це операція і Ахметова втягують у війну проти України. Зеленський наголосив, що не володіє інформацією, чи сам Ахметов знає про це.

Окрім того, Зеленський заявив, що Ахметов намагається скуповувати депутатів Верховної Ради, щоб створити симбіоз Партії регіонів і "Народного фронту".

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Група розвиває бізнеси з видобутку природного газу і вугілля, відновлюваної та теплової генерації електроенергії, розподілу електроенергії електромережами, постачання електроенергії клієнтам, впровадження енергоефективних рішень, зарядці електромобілів. Напрямок Innovation DTEK реалізує проєкти у сфері технологічної та цифрової трансформації енергетики.

В енергосистемі працюють 28 енергоблоків ТЕС ДТЕК з 35 доступних.

Холдинг "ДТЕК Енерго" належить Рінату Ахметову,

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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