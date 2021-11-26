Мінекономіки повернуло посаду керівнику ЕКА, якого перед відставкою звільнив Любченко

На початку листопада його звільнили за "недовільну діяльність компанії".

Міністерство економіки повернуло Руслана Гашева на посаду керівника акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство", якого на початку листопада перед відставкою звільнив міністр економіки Олексій Любченко.

Про це повідомляється в системі розкриття інформації SMIDA.

"Наказом Міністерства економіки України №55-п від 24.11.2021 р. призначено Гашева Руслана Ігоровича виконуючим обов'язків голови правління приватного акціонерного товариства "Експортно - кредитного агентства" з 24.11.2021 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що АТ "ЕКА" було створене у 2018 році для сприяння експансії українських товарів і послуг.

Останній рік його керівником був Руслан Гашев (з 03.11.2020 - в.о. голови правління, з 04.03.2021 - голова правління). На початку листопада його звільнили за "недовільну діяльність компанії".

Поновлення Гашева відбулося після призначення першою віцепрем'єркою – міністринею економіки Юлії Свириденко, яка замінила на цій посаді Олексія Любченка.