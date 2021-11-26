Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
Журналісти повідомили, що Єрмак святкував ювілей на держдачі в Карпатах. В Офісі президента заперечили
Журналісти повідомили, що Єрмак святкував ювілей на держдачі в Карпатах. В Офісі президента заперечили
Житло в Києві та областях: скільки коштують квартири та до чого варто готуватися
Житло в Києві та областях: скільки коштують квартири та до чого варто готуватися
Стефанчук анонсував на грудень нову редакцію змін до Конституції в частині децентралізації
Стефанчук анонсував на грудень нову редакцію змін до Конституції в частині децентралізації
Помер колишній міський голова Тернополя Богдан Левків
Помер колишній міський голова Тернополя Богдан Левків
Кабмін звільнив керівника податкової служби
Кабмін звільнив керівника податкової служби
Як Білорусь стала диктатурою. Урок для українців
Як Білорусь стала диктатурою. Урок для українців
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Зеленський дасть пресконференцію у п'ятницю
Зеленський дасть пресконференцію у п'ятницю
ГоловнаЕкономікаБізнес

Мінекономіки повернуло посаду керівнику ЕКА, якого перед відставкою звільнив Любченко

На початку листопада його звільнили за "недовільну діяльність компанії".

Мінекономіки повернуло посаду керівнику ЕКА, якого перед відставкою звільнив Любченко
Олексій Любченко
Фото: facebook.com/TaxUkraine

Міністерство економіки повернуло Руслана Гашева на посаду керівника акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство", якого на початку листопада перед відставкою звільнив міністр економіки Олексій Любченко.

Про це повідомляється в системі розкриття інформації SMIDA.

"Наказом Міністерства економіки України №55-п від 24.11.2021 р. призначено Гашева Руслана Ігоровича виконуючим обов'язків голови правління приватного акціонерного товариства "Експортно - кредитного агентства" з 24.11.2021 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що АТ "ЕКА" було створене у 2018 році для сприяння експансії українських товарів і послуг.

Останній рік його керівником був Руслан Гашев (з 03.11.2020 - в.о. голови правління, з 04.03.2021 - голова правління). На початку листопада його звільнили за "недовільну діяльність компанії".

Поновлення Гашева відбулося після призначення першою віцепрем'єркою – міністринею економіки Юлії Свириденко, яка замінила на цій посаді Олексія Любченка.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також