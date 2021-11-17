​Кабмін призначив першого заступника міністра економіки

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 17 листопада, призначив першим заступником міністра економіки Дениса Кудіна, який більше року займав посаду першого заступника голови Фонду державного майна.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кудін у Фонді державного майна відповідав за посилення ефективності державних підприємств, і, за словами голови ФДМ Дмитра Сенниченка, зумів зменшити їх збитки на 3 млрд гривень, а дивіденди - збільшити у три рази.

У 2013-2018 роках Кудін був директором з роздрібних продажів мережі АЗС WOG.

Нагадаємо, що на початку листопада Міністерство економіки замість Олексія Любченка очолила Юлія Свириденко, після чого Кабмін звільнив усіх заступників, які прийшли разом із Любченком.