МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
Вартість проїзду в метро Києва підвищиться до 20 гривень, для власників "Картки киянина" - до 12, - КМДА
Вартість проїзду в метро Києва підвищиться до 20 гривень, для власників "Картки киянина" - до 12, - КМДА
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
«У 1980-х постачали техніку на всю Європу”: IT-гігант СРСР продали за 970 мільйонів гривень
«У 1980-х постачали техніку на всю Європу”: IT-гігант СРСР продали за 970 мільйонів гривень
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
У Рубіжному вбили поліцейського
У Рубіжному вбили поліцейського
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
ГоловнаЕкономікаДержава

​Кабмін призначив першого заступника міністра економіки

Свириденко почала формувати власну команду.

​Кабмін призначив першого заступника міністра економіки

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 17 листопада, призначив першим заступником міністра економіки Дениса Кудіна, який більше року займав посаду першого заступника голови Фонду державного майна.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кудін у Фонді державного майна відповідав за посилення ефективності державних підприємств, і, за словами голови ФДМ Дмитра Сенниченка, зумів зменшити їх збитки на 3 млрд гривень, а дивіденди - збільшити у три рази.

У 2013-2018 роках Кудін був директором з роздрібних продажів мережі АЗС WOG.

Нагадаємо, що на початку листопада Міністерство економіки замість Олексія Любченка очолила Юлія Свириденко, після чого Кабмін звільнив усіх заступників, які прийшли разом із Любченком.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також