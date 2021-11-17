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Трансляція круглого столу “Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу України”

Організатор – Інститут Горшеніна та ГО StateWatch.

Об 11.00 розпочинаться трансляція круглого столу на тему: “Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу України”.

Організатор – Інститут Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Питання до обговорення: 

  1. Старт імплементації Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності». На який результат розраховує держава?
  2. Аналіз наявних результатів діяльності державного концерну “Укроборонпром” та плани на майбутнє
  3. Міжнародні стандарти впровадження реформи корпоративного управління у державних оборонних компаніях та імплементація їх в Україні

Учасники круглого столу: 

  • Станіслав Людкевич, директор з трансформації "Укроборонпрому" 
  • Сергій Деркач, директор Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК
  • Гражвідас Ясутіс, Женевський центр з питань управління сектором безпеки (DCAF)
  • Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch 
  • Олена Трегуб, Генеральний секретар Незалежної антикорупційної комісії (НАКО)
  • Володимир Кострицький, співавтор закону “Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності”
  • Дмитро Яблоновський, експерт з корпоративного управління Київської школи економіки

Модератор - Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.

Згадування у новинах про організаторів дискусії - Інститут Горшеніна та ГО StateWatch - є обов'язковим.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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