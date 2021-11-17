Трансляція круглого столу “Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу України”

Об 11.00 розпочинаться трансляція круглого столу на тему: “Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу України”.

Організатор – Інститут Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Питання до обговорення:

Старт імплементації Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності». На який результат розраховує держава? Аналіз наявних результатів діяльності державного концерну “Укроборонпром” та плани на майбутнє Міжнародні стандарти впровадження реформи корпоративного управління у державних оборонних компаніях та імплементація їх в Україні

Учасники круглого столу:

Станіслав Людкевич , директор з трансформації "Укроборонпрому"

, директор з трансформації "Укроборонпрому" Сергій Деркач , директор Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК

, директор Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Гражвідас Ясутіс , Женевський центр з питань управління сектором безпеки (DCAF)

, Женевський центр з питань управління сектором безпеки (DCAF) Гліб Канєвський , голова експертної організації StateWatch

, голова експертної організації StateWatch Олена Трегуб , Генеральний секретар Незалежної антикорупційної комісії (НАКО)

, Генеральний секретар Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) Володимир Кострицький , співавтор закону “Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності”

, співавтор закону “Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності” Дмитро Яблоновський, експерт з корпоративного управління Київської школи економіки

Модератор - Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.

Згадування у новинах про організаторів дискусії - Інститут Горшеніна та ГО StateWatch - є обов'язковим.