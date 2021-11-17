Трансляція круглого столу “Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу України”

Об 11.00 розпочинаться трансляція круглого столу на тему: “Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу України”.
Організатор – Інститут Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.
Питання до обговорення:
- Старт імплементації Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності». На який результат розраховує держава?
- Аналіз наявних результатів діяльності державного концерну “Укроборонпром” та плани на майбутнє
- Міжнародні стандарти впровадження реформи корпоративного управління у державних оборонних компаніях та імплементація їх в Україні
Учасники круглого столу:
- Станіслав Людкевич, директор з трансформації "Укроборонпрому"
- Сергій Деркач, директор Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК
- Гражвідас Ясутіс, Женевський центр з питань управління сектором безпеки (DCAF)
- Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch
- Олена Трегуб, Генеральний секретар Незалежної антикорупційної комісії (НАКО)
- Володимир Кострицький, співавтор закону “Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності”
- Дмитро Яблоновський, експерт з корпоративного управління Київської школи економіки
Модератор - Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.
Згадування у новинах про організаторів дискусії - Інститут Горшеніна та ГО StateWatch - є обов'язковим.