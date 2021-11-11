Бізнесмени, котрі хочуть інвестувати в українську економіку, мають юридично перевіряти об’єкти, які їх цікавлять, - адвокат

Держава багато робить для поліпшення інвестиційної привабливості, але проблема захисту закордонних інвесторів все ще існує. На цьому наголосила Ангеліна Климчук, керівник практики захисту бізнесу юридичної компанії «Міллер», яка представляла у суді інтереси словацьких бізнесменів Юрая Душки і Річарда Душки — співвласників будівельної компанії Vi Group, яка зайшла на ринок українських інвестицій на початку 2019 року.

На її думку, інвестор має бути обізнаним щодо різного роду ризиків, і перед тим, як вкладати гроші, має провести перевірку об’єкту на предмет правової чистоти. «Це дослідження всіх кредитних чи судових обтяжень. Треба перевіряти все – і попередніх власників, і навіть зробити медійне дослідження особи, у яку ти інвестуєш», - зазначила Ангеліна Климчук. На її думку, держава багато робить для поліпшення інвестиційної привабливості, але проблема захисту закордонних інвесторів все ще існує. Як приклад, вона згадала «Інститут чорних нотаріусів», коли з порушенням законодавчих актів, видаються документи.

Ангеліна Клімчук розповіла, що словацькі інвестори придбали в Україні працюючий бізнес без наявних боргів (ТОВ "Фрунзе 69", у власності якої є бізнес-центр за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 69). "Юристи провели якісну перевірку (Due diligence) і проблем у бізнеса не було. Однак несподівано Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав неіснуючі (вже погашені) заборгованості попереднього власника будівлі (вона виступала забезпеченням за кредитним договором), що належить компанії, в яку інвестували словацькі бізнесмени", - зазначила вона.

Також адвокат заявила, що "борги" купила ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», що спеціалізується на скупці проблемних кредитів. "В результаті декілька разів право власності через «чорних нотаріусів» перереєструвалось з "Фрунзе 69" на фінансову компанію (дії нотаріусів скасовувалися Антирейдерською комісією Мінʼюсту), було кілька спроб фізично захопити контроль над будівлею і, звісно, спроби через українські суди легалізувати ці незаконні дії", - розповіла Климчук.

За її словами, боротьба адвокатів "Міллер" за іноземні інвестиції тривала майже півтора роки. Інвестор разом з адвокатами пройшов суди всіх інстанцій і врешті 13 жовтня 2021 року Верховний Суд поновив рішення Господарського суду Києва, який ще 24 березня визнав незаконним продаж Фондом неіснуючих боргів попереднього власника будівлі