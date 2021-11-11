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Бізнесмени, котрі хочуть інвестувати в українську економіку, мають юридично перевіряти об’єкти, які їх цікавлять, - адвокат

Проблема захисту закордонних інвесторів все ще існує, вважає юрист.

Бізнесмени, котрі хочуть інвестувати в українську економіку, мають юридично перевіряти об’єкти, які їх цікавлять, - адвокат
Ангеліна Климчук
Фото: Макс Требухов

Держава багато робить для поліпшення інвестиційної привабливості, але проблема захисту закордонних інвесторів все ще існує. На цьому наголосила Ангеліна Климчук, керівник практики захисту бізнесу юридичної компанії «Міллер», яка представляла у суді інтереси словацьких бізнесменів Юрая Душки і Річарда Душки — співвласників будівельної компанії Vi Group, яка зайшла на ринок українських інвестицій на початку 2019 року.

На її думку, інвестор має бути обізнаним щодо різного роду ризиків, і перед тим, як вкладати гроші, має провести перевірку об’єкту на предмет правової чистоти. «Це дослідження всіх кредитних чи судових обтяжень. Треба перевіряти все – і попередніх власників, і навіть зробити медійне дослідження особи, у яку ти інвестуєш», - зазначила Ангеліна Климчук. На її думку, держава багато робить для поліпшення інвестиційної привабливості, але проблема захисту закордонних інвесторів все ще існує. Як приклад, вона згадала «Інститут чорних нотаріусів», коли з порушенням законодавчих актів, видаються документи.

Ангеліна Клімчук розповіла, що словацькі інвестори придбали в Україні працюючий бізнес без наявних боргів (ТОВ "Фрунзе 69", у власності якої є бізнес-центр за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 69). "Юристи провели якісну перевірку (Due diligence) і проблем у бізнеса не було. Однак несподівано Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав неіснуючі (вже погашені) заборгованості попереднього власника будівлі (вона виступала забезпеченням за кредитним договором), що належить компанії, в яку інвестували словацькі бізнесмени", - зазначила вона.

Також адвокат заявила, що "борги" купила ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», що спеціалізується на скупці проблемних кредитів. "В результаті декілька разів право власності через «чорних нотаріусів» перереєструвалось з "Фрунзе 69" на фінансову компанію (дії нотаріусів скасовувалися Антирейдерською комісією Мінʼюсту), було кілька спроб фізично захопити контроль над будівлею і, звісно, спроби через українські суди легалізувати ці незаконні дії", - розповіла Климчук.

За її словами, боротьба адвокатів "Міллер" за іноземні інвестиції тривала майже півтора роки. Інвестор разом з адвокатами пройшов суди всіх інстанцій і врешті 13 жовтня 2021 року Верховний Суд поновив рішення Господарського суду Києва, який ще 24 березня визнав незаконним продаж Фондом неіснуючих боргів попереднього власника будівлі

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