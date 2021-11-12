Toshiba слідом за General Electric оголосила про розділення на три компанії

Японська корпорація Toshiba вирішила розділитися на три компанії. Одна буде займатися інфраструктурою та енергетикою, друга - електронікою, а третя збереже історичне ім'я Toshiba та отримає решту активів, у тому числі частку у виробнику флеш-пам'яті Kioxia Holdings.

Про це повідомляється на сайті Toshiba.

Розділення компанії планують завершити до кінця 2023 фіскального року, тобто в кінці календарного 2023 року або на початку 2024-го.

Акціонери Toshiba отримають акції двох нових публічних компаній.

Toshiba - компанія з давньою історією. Вона була створена у 1938 році шляхом злиття компаній Shibaura Seisaku-sho і Tokyo Denki. Вона тривалий час була символом технологічного прогресу в Японії, проте її репутації сильно нашкодив бухгалтерський скандал у 2015 році та банкрутство дочірньої енергетичної компанії Westinghouse у 2017 році.

Після цього вона була змушена продати низку неефективних підприємств, в тому числі виробництво персональних комп'ютерів.

Нагадаємо, що раніше цього тижня стало відомо про розділення General Electric на три компанії.