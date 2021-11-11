Іноземні інвестори - партнери України на міжнародній арені, їхні інвестиції - запорука нацбезпеки, - нардеп

«Інвестиційна привабливість – це рівень життя. І оскільки Україна обрала шлях трансформації, то їй не обійтись без впровадження змін в різні галузі життя для того, аби заохотити закордонних бізнесменів вкладати кошти в Україну», - переконаний народний депутат України, керівник групи з міжпарламентських зав’язків Словаччини та України Анатолій Костюх.

На його думку, сьогодні інвестиції – це не лише гроші, які покращують інфраструктуру чи розвивають економіку, це також і партнерство. Якщо бізнесмени США, Польщі, Словаччини, Чехії роблять інвестиції в Україну, то в перспективі міжнародної співпраці і самі країни можна розглядати як партнерів, які зацікавлені в підтримці і співпраці з Україною, в її безпечному майбутньому, бо вони вклали в неї свої гроші.

«Ми добре розуміємо, що якби велика частина міжнародних інвестицій була присутня на Донбасі чи в Криму, то ситуація з цими територіями могла б розвиватись зовсім за іншим сценарієм і не дійшло б до фатального і зухвалого захоплення наших земель», - сказав Анатолій Костюх, акцентувавши увагу на тому, що питання інвестицій - це питання національної безпеки України.