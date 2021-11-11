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Більше 30 країн світу пообіцяли відмовитись від нових бензинових авто до 2040 року

Україна до угоди поки що не приєдналась.

Більше 30 країн світу пообіцяли відмовитись від нових бензинових авто до 2040 року
Фото: kievvlast.com.ua

Більше 30 країн світу та провідні автомобільні виробники в рамках кліматичної конференції COP26 домовились до 2040 року повністю відмовитись від продажу транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння.

Про це повідомив британський уряд.

Угоду, яка передбачає продаж виключно автомобілів з нульовими викидами, підтримали, зокрема, Великобританія, Канада, Чилі, Хорватія, Нідерланди, Польща, Словенія, Мексика, Туреччина тощо. України у цьому списку немає, як нема там і Китаю зі Сполученими Штатами Америки.

Втім, США раніше обіцяли, що також незабаром перейдуть на автомобілі без викидів. План адміністрації Джо Байдена передбачає, що до 2030 року приблизно половина всіх нових автомобілів у США будуть мати нульові викиди, а до 2035 року - всі.

На це підписались, зокрема Ford і General Motors. Крім американських гігантів, відмову від продажу автомобілів з ДВЗ підтримали BYD, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo Cars та кілька менших виробників.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, на автомобілі, вантажівки, кораблі, автобуси та літаки припадає близько чверті всіх глобальних викидів вуглецю, але найбільшими забруднювачами серед них є саме автомобільні транспортні засоби.

Нагадаємо, що першою у світі країною, де серед нових автомобілів переважають електрокари, у 2020 році стала Норвегія.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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