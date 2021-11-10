Кабмін вирішив об'єднати "Центренерго" з державними шахтами

Кабінет міністрів скасував своє рішення від 2014 року про ліквідацію Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України".

Глава уряду Денис Шмигаль повідомив у середу, 10 листопада, що до складу підприємства увійдуть державні вугільні шахти і компанія "Центренерго", що виробляє електроенергію на вугільних ТЕС.

"Уряд ухвалив рішення щодо початку створення вертикально-інтегрованої компанії на базі «Центренерго». Підприємство буде об’єднане з державними шахтами в єдину структуру. Це дозволить забезпечити безперебійні поставки вугілля для «Центренерго», а державні шахти отримають чіткий канал збуту, нормальний рівень розрахунків та можливості для модернізації. Від планів приватизації «Центренерго» ми не відмовляємося і вбачаємо, що створення компанії, де є і видобуток, і генерація, тільки підвищать інтерес під час відкритого аукціону", - цитує Шмигаля його пресслужба.

Нагадаємо, що до 2014 року "Центренерго" входило до складу НАК "ЕКУ". У вересні 2014 року уряд Арсенія Яценюка постанови ліквідувати НАК "Енергетична компанія України", а акції енергокомпаній, які входили до його складу, - віддати Міністерству енергетики і вугільнох промисловості.

Зокрема, в постанові йшлося про передачу 78,29% акцій компанії "Центренерго", 60,06% акцій компанії "Луганськобленерго" і 87,4% акцій компанії "Дністровська ГАЕС".