"Газпром" підвищив заявку на транзит газу Україною до максимуму

Російський "Газпром" підвищив заявку на транзит газу Україною на середу до максимуму довготривалого бронювання – 109,3 млн кубометрів.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані "Оператора газотранспортних систем".

Із заброньованих 109,3 млн кубометрів 90 млн підуть до Словаччини, по 10 млн – до Польщі й Молдови.

На вівторок було заброньовано 100,2 млн кубометрів, а в понеділок фактично прокачали 88, 6 млн кубометрів.

На використання потужностей газопроводу "Ямал-Європа", що йде територією Білорусі та Польщі до Німеччини, подана заявка на 31 млн кубометрів – це місячна бронь польської ділянки магістралі. У вівторок цей показник склав 23 млн м куб., свідчать дані німецького газотранспортного оператора.

У листопаді "Газпром" почав нарощувати фізичний потік газу в Європу, але досі не вибрав заброньовані потужності українського і польського напрямків.

Сьогодні ціни на газ у Європі впали ниже 830 доларів за 1000 кубометрів на тлі збільшення обсягів постачання з боку Росії, додали в "Ліга.нет".

Нагадаємо, транзит газу через Україну від початку року зменшився майже вдвічі. Пʼятирічним контрактом України з "Газпромом" передбачено 109 млн кубометрів, а фактично з 1 січня транзит зменшився зі 186 до 124 млн куб. м газу на добу, 1 вересня обсяг транзиту зменшився до 109 млн куб. м на добу, з 1 жовтня – до 85 млн куб. м, з 1 листопада – до 56,7 куб. м на добу.