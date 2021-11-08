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Запаси вугілля на складах ТЕС впали нижче 500 тисяч тонн, - Міненерго

За місяць  запаси на складах ТЕС скоротились на 33,1% (на 236,7 тис тонн).

Запаси вугілля на складах ТЕС впали нижче 500 тисяч тонн, - Міненерго
Фото: depositphotos.com

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній України опустилися нижче 0,5 млн тонн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Міністерства енергетики.

Так, за останній тиждень запаси знизились на 11,7% (на 63,5 тис тонн). А станом на ранок 1 листопада запаси вугілля на складах ТЕС становили 542,8 тис тонн, а до 8 листопада вони знизились до 479,3 тис тонн.

За місяць - з 8 жовтня по 8 листопада - запаси на складах ТЕС скоротились на 33,1% (на 236,7 тис тонн).

Найменші запаси вугілля на цю дату зафіксовані на складах Придніпровської ТЕС "ДТЕК Дніпроенерго" (8,4 тис тонн), Ладижинської ТЕС "ДТЕК Західенерго" (11,6 тис тонн) та Вуглегірської ТЕС "Центренерго" (18,3 тис тонн).

Нагадаємо, 29 жовтня стало відомо, що Мінекономіки не дало квоти російським компаніям на експорт енергетичного вугілля в Україну. Це стосується постачання вугілля антрацитової групи з шахтоуправління Обухівське Рината Ахметова в Ростовській області РФ на Луганську ТЕС, що входить до ДТЕК. Крім того, Російська Федерація зупинила транзит через її територію енергетичного вугілля з Казахстану до України.

"Укренерго" поклала на ДТЕК відповідальність за зрив балансування енергосистеми та запиту аварійної допомоги з Білорусі. Але компанія ці звинувачення відкинула і заявила, що останні три місяці працює понад плану для компенсації простою державних ТЕС та ТЕЦ.

Після цього Державна інспекція енергетичного нагляду вирішила перевірити причини аварійної зупинки енергоблоків на теплових електростанціях ДТЕК Ріната Ахметова.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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