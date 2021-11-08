За рік нелегальний ринок цигарок в Україні зріс з 6,9 до 18,1%, - керівники тютюнових компаній

На думку керівників найбільших міжнародних компаній, саме таке стрімке зростання акцизного податку стало головною причиною різкого збільшення частки нелегальних цигарок на ринку.

Частка нелегальних цигарок на ринку тютюнових виробів в Україні зросла до рекордних 18,1%. Для боротьби з нелегальною торгівлею, керівники Філіп Морріс Україна, BAT Україна, JTI Україна та Імперіал Тобакко закликали знизити темпи зростання акцизів на тютюнові вироби з нинішніх 20% на рік до 10%, а зростання акцизів на тютюнові вироби для нагрівання зупинити як мінімум на три роки. Про це було сказано під час пресконференції.

“2017 року Україна затвердила план підвищення акцизів до європейського рівня до 2025 року. За цей час мінімальний акциз зріс на 244% чи подвоївся за останні три роки. Ще стрімкішим було зростання акцизів на тютюн для нагрівання – з січня цього року акциз на цю групу товарів миттєво зріс на 320%”, - розповів Растислав Чернак, директор Імперіал Тобакко в Україні.

На думку керівників найбільших міжнародних компаній, саме таке стрімке зростання акцизного податку стало головною причиною різкого збільшення частки нелегальних цигарок на ринку.

“В результаті відбулося безпрецедентне подорожчання тютюнової продукції, порівняно з будь-якою іншою. Подорожчання цигарок, яке перевищило інфляцію, і призвело до зростання нелегального ринку. А протягом останніх трьох років легальний ринок скоротився на 40%”, - повідомив Чернак.

За словами генерального директора BAT Україна Кахабера Бенідзе, частка нелегального ринку досягла історичного максимуму та продовжує зростати.

“За даними компанії “Кантар”, збитки державного бюджету України сягнуть 14 мільярдів гривень. Ці гроші могли б піти на підтримку армії, соціальних проектів, але натомість вони йдуть на збагачення організованої злочинності”, - сказав Бенідзе.

Українське законодавство не зобов'язує підвищувати акцизи до європейського рівня – 90 євро за 1000 цигарок – так стрімко, як це відбувається в Україні зараз. Досвід низки країн Східної Європи, де також зростала частка нелегального ринку, показує, що таке підвищення може тривати до 14 років.

“Ми пропонуємо Україні наслідувати цей приклад і знизити темпи зростання акцизів з 20 до 10%. І все одно таке зростання перевищуватиме інфляцію. І водночас цього буде достатньо, щоб до 2030 року досягти рівня європейських акцизів”, – заявив Чернак.

Крім того, керівник Імперіал Тобакко запропонував заморозити зростання акцизів на ТІЄН до 2024 року, щоб споживачі могли скористатися менш шкідливими для здоров'я продуктами.

Пол Холловей, генеральний директор JTI Україна, сказав, що рік тому очолювана ним компанія започаткувала інформаційний проект “Ні контрабанді”, і тоді частка нелегального ринку становила 6,9%, тоді як тепер вона досягла 18,1%.

"За 12 місяців зростання нелегального ринку склало 300%", - підкреслив Холловей.

Генеральний директор Філіп Морріс Україна Костас Салварас додав, що у відповідь на заклик президента Володимира Зеленського до інвесторів компанія розглядає можливість локалізації виробництва ТІЄНів в Україні. Але, за словами Салварас, остаточне рішення щодо таких інвестицій залежатиме від рівня акцизів.