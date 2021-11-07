У Чернівецькій області прикордонники виявили осіб, які за допомогою безпілотників намагалися порушити повітряний простір на українсько-румунському кордоні.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Так, цієї ночі оперативники із залученням спецпризначенців ДОЗОРу та резервів відділу “Красноїльськ” затримали двох осіб без документів. Зі слів затриманих, вони є громадянами України.

Окрім літального апарату, на місці злету та посадки дрону виявили також два автомобілі "Ford Connect" та "Mitsubishi Pajero".

Правоохоронці не виключають ймовірність того, що чоловіки відстежували пересування прикордонних нарядів та небом переміщували тютюнову продукцію через кордон.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Національної поліції в Чернівецькій області.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, 28 жовтня прикордонники Чернівецького загону на кордоні з Румунією виявили півтисячі пачок сигарет без марок акцизного податку, два БПЛА, 33 батареї живлення до них та автомобіль Фольксваген, з якого здійснювався запуск безпілотників та який слугував як «опорний пункт» для втілення оборудки.