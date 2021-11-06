На Донбасі окупанти скинули осколкову гранату за допомогою безпілотника

Упродовж суботу, 6 листопада, у зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Болотне окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Нагадаємо, за п’ятницю, 5 листопада у зоні бойових дій на Донбасі російсько-окупаційні війська 8 разів порушили порушень режиму припинення вогню, шість разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.