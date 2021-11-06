Окупанти за п’ятницю 8 разів порушили режим припинення вогню

Сьогодні ворог ще не стріляв.

За п’ятницю, 5 листопада у зоні бойових дій на Донбасі російсько-окупаційні війська 8 разів порушили порушень режиму припинення вогню, шість разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Біля Причепилівки та Катеринівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку населених пунктів Болотне та Луганське противник здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм.

В бік Кримського ворожі війська відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

Поблизу Лебединського наші позиції потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Неподалік Талаківки російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на ранок суботи, 6 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, у четвер, 4 листопада, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню, чотири з яких – із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.